Ilgiorno.it - I miei primi 47 anni (on air): "Non sono mai stato così bene. La radio vive stando tra la gente"

"In studio dietro il microfono io sto, è il momento più bello della mia giornata", dice Albertino, disc jockey, conduttorefonico, personaggio televisivo e direttore artistico dim2o. Padernese di nascita, ha mosso ipassi nel mondo dellafonia nel 1978. Che ricordi ha della sua infanzia a Paderno? "Dei ricordi bellissimi. Pensi che citornato un mese fa". E quali sensazioni ha provato? "Ho provato un grande dispiacere perchéandato proprio sotto casa dovevo, un appartamento al primo piano e i nuovi inquilini hanno riverniciato la facciata. Non è più color mattone, è grigia. Cirimasto molto male". È in quella casa che è nato il suo interesse per la? "Sì, esattamente: passavo le mie giornate nella mia cameretta ad ascoltare laè nata la passione".