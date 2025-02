Glieroidelcalcio.com - I gagliardetti del Libano: il paese dei Cedri

delTroppo spesso recentemente ilè balzato agli onori della cronaca per morti e devastazioni. Oggi, senz’altro con un tema meno pesante, affrontiamo il temadella squadra nazionale libanese. Lo facciamo con un esemplare relativo all’amichevole tra Bulgaria eche venne disputata il 23 gennaio 1955. Questo gagliardetto sorprende per la cura dei dettagli, tra cui fa spicco la bella frangia con fili metallici, per la forma anomala del triangolo quasi tronco nel vertice basso nonché per il variare delle tipologia di ricamo e soprattutto per il ricamo del cedro al centro che sembra quasi una porzione di albero. Non sembrerebbe, inoltre, essere un gagliardetto di settanta anni fa e soprattutto una rarità tra analoghiche ilutilizzò successivamente, per la maggior parte realizzati in formato ridotto e serigrafati.