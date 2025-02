Screenworld.it - I fumetti di Capitan America ripartono dal numeri uno (e tornano indietro nel tempo)

Marvel Comics ha annunciato il rilancio del fumetto dicon una nuova serie che partirà dal numero 1, scritta da Chip Zdarsky e illustrata dall’artista italiano Valerio Schiti. Questo progetto offrirà ai lettori un punto di vista inedito sulla vita di Steve Rogers, collocandosi in un periodo storico poco esplorato: i suoi primi passi dopo il risveglio dalla criostasi, ma prima del suo ingresso nei Vendicatori. Di seguito potete ammirare la cover del numero uno, come ci viene segnalato dal sito ufficiale della Marvel Comics.Cover del nuovo volume di, fonte: Marvel ComicsLa nuova serie prende il via immediatamente dopo gli eventi raccontati in Avengers 4 del 1964, quando Steve Rogers viene scongelato e deve affrontare un mondo che è andato avanti senza di lui.