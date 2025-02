Nerdpool.it - I fan di Harry Potter criticano il nuovo libro in uscita: “Che errore!”

Leggi su Nerdpool.it

Alcuni fan dinon sonoper niente impressionati da una nuovaannunciata a sorpresa. Tra Hogwarts Legacy e l’imminente serie televisiva della HBO,sta lentamente uscendo dal suo sonno e sta ricordando a tutti di essere una delle più grandi IP dell’intrattenimento. Dopo l’die i Doni della Morte – Parte 2 nel 2011, la serie non è andata in pausa, ma ha certamente rallentato. Ci sono stati i film di Animali fantastici, ma non molto altro. E la serie spin-off si è rivelata molto meno popolare, motivo per cui è stata apparentemente ritirata. Per anni, mentre Marvel, Star Wars e altre IP altrettanto importanti sono state sfruttate al massimo, la Warner Bros. è stata piuttosto conservativa con. Come già accennato, però, sta iniziando ad attingere sempre di più a questa IP.