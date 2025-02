Ilrestodelcarlino.it - I Due Foscari, sfida (a sorpresa) per Marily

"Chi mi conosce sa che a me piacciono le sfide. E questa l’ho accolta senza pensarci un momento", confessa il sopranoSantoro che proprio pochi giorni fa è stata chiamata nel cast de ’I Due’ di Giuseppe Verdi, in scena ancora oggi alle 15.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni. Interpreta Lucrezia Contarini, moglie di Jacopo, figlio del Doge, accusato di tradimento. Soltanto pochi giorni faSantoro era protagonista nella "Bohème" a Messina, quando le è arrivata la ‘convocazione’ da Modena, "una vera, del tutto inattesa – rivela –. E per me una grande gioia". Orgogliosamente calabrese,è infatti modenese d’adozione: ha scelto la nostra città fin da quando ha frequentato i corsi di alta formazione di Raina Kabaivanska al Vecchi Tonelli, e abita proprio a due passi dal teatro Comunale.