Ilgiorno.it - I doppi turni allontanano. In Svizzera salari più alti

ERBA (Como)Il calo degli iscritti alle scuole professionali alberghiere riguarda soprattutto i cuochi e la cucina. Lo conferma Antonella Colombo, direttore del Cfp di Monte Olimpino a Como. "È un processo lento e inesorabile – dice – iniziato nel post-Covid, quando siamo usciti da un periodo che ha penalizzato fortemente tutte le figure professionali legate alla ristorazione. In questi anni i ragazzi sono cambiati, ma le aziende no, sono rimaste uguali, con la stessa impostazione e le stesse esigenze". Uno degli aspetti da cui scaturisce l’allontanamento dei giovani è infatti l’esigenza di lavorare su due, mezzogiorno e sera, che si traducono in un impegno medio che va dalle 9 alle 23. Così, una delle soluzioni su cui si sta spingendo è l’organizzazione diunici. Ma non sempre questo è applicabile.