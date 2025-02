Ilrestodelcarlino.it - "I cuccioli in ufficio attenuano le ansie"

Carmelina Labruzzo, assessora ai servizi per le persone e le famiglie, i dipendenti del Comune hanno mai chiesto di portare ini propri animali? "Qualche richiesta informale c’è stata perché siamo in tanti ‘gattari’ o amici dei cani. Di solito venire incon il proprio animale è più un’esigenza di chi ha il cane, perché i gatti hanno un carattere indipendente. Il cane, poi, è meno abituato a star da solo e soffre delle assenze prolungate". Introdurrete in Comune un regolamento che disciplini la presenza di animali in, come accaduto a Crema? "Non ne abbiamo mai parlato in contesti formali. Non credo che sia un ‘no’ a prescindere, ma non mi sbilancio. Oltre all’Amministrazione bisognerebbe coinvolgere anche l’Asl. L’attenzione sugli animali la sta portando il collega Andrea Bertani, assessore all’ambiente con delega al benessere animale, che ha organizzato una serie di incontri, insieme alle associazioni del territorio, per approfondire e aiutare i cittadini che hanno adottato o vogliono adottare un animale da compagnia".