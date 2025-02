Calciomercato.it - I 5 autogol più clamorosi in questa stagione di Serie A: un rossonero è protagonista

Leggi su Calciomercato.it

Quelli di Malick Thiaw, con la complicità di Maignan, è il 24esimodiA: ecco quali sono i 5piùdel campionato in corsoUno dei più beffardi scherzi che il calcio può riservare a un giocatore è l’. Segnare nella tua stessa porta, un gesto contro ogni volontà e che si porta dietro lo scherno di avversari e tifosi. L’ultimo episodio in questo senso inA è stato l’di Malick Thiaw contro il Torino, con Maignan che gli ha calciato addosso, causando così il vantaggio degli avversari.I 5piùindiA: Thiaw super– Calciomercato.it (LaPresse)Ma andiamo alla scoperta dei 5piùdellaA 2024/25 fino ad ora. Al quinto posto ci finisce un giocatore che è abituato a gonfiare la rete, ma solitamente nel verso giusto: si tratta di Santiago Castro, che ha deciso la sfida tra Bologna e Verona segnando di testa nella sua porta in extremis.