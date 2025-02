Nerdpool.it - I 10 Funko Pop più iconici di Harry Potter

Il mondo diha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, e il merchandising dedicato alla saga non fa eccezione. Tra gli oggetti da collezione più amati ci sono senza dubbio iPop, le iconiche statuette in vinile che ritraggono i personaggi della saga in pose iconiche. Ecco una selezione dei 10 miglioriPop diche ogni fan dovrebbe avere nella propria collezione.1.con la spada di GrifondoroQuestoPop rappresenta uno dei momenti più epici della saga, quandoestrae la spada di Grifondoro dal Cappello Parlante nella Camera dei Segreti. Un must-have per ogni collezionista.2. Hermione Granger con la Pozione Polisucco Un omaggio alla scena in cui Hermione prepara la Pozione Polisucco in La Camera dei Segreti.