Sololaroma.it - Hummels vuole riprendersi la Roma: le ipotesi sul futuro

Leggi su Sololaroma.it

Matsè pronto ala scena. Dopo un periodo di riflessione e un calo di brillantezza atletica, Claudio Ranieri ha deciso di rilanciarlo contro il Monza, convinto dagli ultimi allenamenti e dalle caratteristiche dell’avversario, che dovrebbe schierare in attacco il nuovo centravanti congolese Ganvoula. Non si tratta di una scelta azzardata o di un segnale di sottovalutazione della partita, bensì di un’opportunità per recuperare un campione la cui esperienza può risultare decisiva nel momento chiave della stagione., ritorno in campo dopo un periodo di stopIl difensore tedesco è rimasto ai margini per quasi venti giorni. Dopo essere stato sostituito nella sfida di Coppa Italia contro il Milan, Ranieri lo ha escluso dalla trasferta di Venezia, motivando la decisione con la necessità di concedergli una pausa con la famiglia.