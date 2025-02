Justcalcio.com - Howe “prelevato” per Wood in questa stagione dopo un record di gol di gol

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Eddieha reso omaggio al Chrisin forma prima di ricongiungersi con l’ex Newcastle United in avanti quando affrontano la Nottingham Forest domenica.Il Newcastle diè attualmente settimo nella tavola della Premier League, trascinando i primi quattro per tre punti, e può andare a un punto della foresta del terzo posto con la vittoria a St James ‘Park.I Magpie hanno venduto il legno alla foresta due anni fa con opportunità di prima squadra che si sono limitate per il neozelandese,essersi unito all’anno precedente.Tuttavia, è fiorito a The City Ground e si trova terzo nella classifica Golden Boot della Premier League con 18 gol in