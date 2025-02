Quotidiano.net - Honda Monkey 2025. Nostalgia canaglia

Piccoli (eccellenti) gioielli. Colori e style mischiati (bene) a motori che sanno raccontare la strada da sempre. Sebbene sia nato nel 1961, l’ha avuto il suo periodo di maggior successo, diventando un’icona alla moda, negli anni Settanta. Sviluppato originariamente come moto giocattolo da 49 cc per un parco divertimenti di Tokyo (Tama Tech), diventò talmente popolare che ne fu realizzata una versione da strada, esportata inizialmente in America e in Europa nel 1963. Il simpaticissimo e brillanteè tecnicamente invariato, ma affronta ilcon colorazioni aggiornate e ancora più cool per essere sempre più icona del divertimento assoluto su due ruote. Sul mercato italiano sono disponibili due colorazioni, il ‘Millenium Red’ e il ‘Turmeric Yellow’, entrambi con telaio/forcellone in tinta con la carrozzeria.