Oasport.it - Hockey pista: le big non sbagliano nella ventesima giornata di Serie A1. Immutata la situazione in classifica

Non ci sono particolari scossoni dopo lavalida per la Regular Season 2024-2025 disu. Le prime della classe hanno infatti svolto il proprio dovere, vincendo le rispettive partite e mantenendo immutate le distanze in. Davvero tutto facile in tal senso per la capolista Trissino che, tra le mura amiche, ha regolato Sandrigo con il poderoso risultato di 12-0, salendo così a quota 54 punti. Bene anche Forte nell’anticipo, autrice di una bella vittoria in un derby contro Viareggio terminato per 4-2 che le ha cosentito di raggiungere zona 48.Successo di misura invece per la terza forza Lodi, abile a imporsi su Valdagno per 6-5. Sul velluto inoltre Bassano, squadra che ha chiuso per 6-3 il vìs-a-vìs con Montebello. Si dividono la posta invece Giovinazzo e Follonica oltre che Novara e Monza: due partite terminate con il risultato di 2-2-.