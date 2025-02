Oasport.it - Hockey ghiaccio: Renon cede all’overtime nel Master Round dell’Alps League

Per il, impegnato questa sera nel sabato sera2024-2025, è arrivata una sconfitta. La formazione italiana ha infatti cedutoagli austriaci dell’Adler Stadtwerke Kitzbühel.Partita tiratissima, fatta di continui colpi di scena. Suctutto dopo un primo periodo inchiodato sullo 0-0: a sbloccare la contesa è ilcon la zampata di Szypula che vale lo 0-1. I padroni di casa però reagiscono: arriva il pari di Hochfilzer, si va all’ultimo riposo sull’1-1.Nel terzo e ultimo segmento di gara, Wetzl porta avanti il Kitzbühel dopo 5 minuti.cerca in tutti i modi di pareggiare e a meno di tre giri d’orologio dal termine ci riesce con la griffe di Öhler, che vale il 2-2.Si va. Neanche il tempo di iniziare che Christiansen mette a referto il match che fa pendere la bilancia dalla parte degli austriaci che si impongono per 3-2.