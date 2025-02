Liberoquotidiano.it - "Ho visto mia madre spegnersi". Il dramma di Selvaggia Lucarelli, Toffanin commossa

Leggi su Liberoquotidiano.it

è stata ospite di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia. La firma del fatto, reduce dall'esperienza da inviata alla 75esima edizione del Festival di Sanremo ha parlato della sua vita privata. E ha anche raccontato alcuni aneddoti sconvolgenti. In particolare,ha parlato della malattia di sua. "Abbiamouna donna, i miei erano cane e gatto e litigavano sempre, è stato il rapporto più conflittuale che abbia”, ha confessato. Un dettaglio personale che condivide proprio con Simone Cristicchi, da lei molto criticato per aver parlato di suaa Sanremo.ha poi confessato di essere nata dopo che laaveva già avuto nove aborti spontanei. In fondo la sua nascita è stato un piccolo miracolo.