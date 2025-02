Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto il terrore di perderti per il tumore, mentre tu combattevi e vincevi per noi”: così a “C’è Posta Per Te” arriva la sorpresa Mahmood

Tra le sorprese di punta della puntata di ieri sera di “C’èper Te” c’è stata quella di Francesco che ha supportato la fidanzata Claudia durante il suo percorso di guarigione dal. Il ragazzo ha voluto portare in studio, l’artista preferito di Claudia.“Ti devo dire grazie Claudia, perché noi abbiamo affrontato – ha detto Francesco in studio – e superato un periodo bruttissimo ed è solo merito tuo, tu non lo sai, io non sonoforte come credi, sei stata tu che mi hai dato la forza di andare avanti, ho pianto tantissimo di nascosto da te, hoildituper noi. Tu per me sei la metà del mio cuore, la donna più bella del mondo e io ti amo follemente”.E ancora: “Una sera mi hai detto ‘devo guarire lo devo fare per noi, per la nostra famiglia, perché io voglio vivere’.