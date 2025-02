Quotidiano.net - Hamas critica Israele per il rinvio del rilascio di 600 detenuti palestinesi

ha condannato la decisione didi rinviare a tempo indefinito ilprevisto oggi di 600, affermando che così facendo si mette in pericolo la tenuta della tregua. La milizia palestinese fa appello ai mediatori perché premano superché faccia quanto pattuito.nega inoltre l'accusa con cuiha giustificato il, di aver messo in scena cerimonie "umilianti" per gli ostaggi israeliani rilasciati: "La cerimonia di consegna dei prigionieri non include alcun insulto, ma riflette invece il trattamento nobile e umano loro riservato", scrive, citata da Al Jazeera.