Hai vinto tu! Ora o mai più la sesta puntata finisce col botto | l’annuncio di Marco Liorni

Ladi Ora o mai più, andata in onda sabato 22 febbraio 2025 su Rai 1, ha regalato al pubblico una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo, il talent show condotto daè tornato con una semifinale avvincente, caratterizzata da esibizioni di alto livello e ospiti d'eccezione. La serata è stata strutturata in due manche principali. Nella prima, i concorrenti si sono esibiti insieme ai loro coach, mettendo in luce il percorso di crescita artistica intrapreso durante il programma.Nella seconda manche, invece, ogni artista ha avuto l'opportunità di duettare con ospiti speciali del calibro di Enrico Ruggeri, Michele Zarrillo e Amii Stewart, aggiungendo ulteriore prestigio alle performance della serata.