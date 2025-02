Quotidiano.net - Gumpel: Afd può arrivare al 25%: "Rischio catastrofe per l’Europa"

di Pierfrancesco De Robertis ROMA Udo Gümpel, lei è tedesco ma vive da anni nel nostro paese. In questi giorni molti in Italia le chiederanno un parere sulle elezioni tedesche. "Moltissimi". E lei che cosa risponde? "Che sono elezioni decisive non solo per la Germania ma anche per. Il risultato può cambiare la storia dell’Unione Europea". Perché? "Un risultato positivo, cioé l’affermazione dei partiti democratici ed europeisti, potrebbe fermare la follia di Trump che trattacome un nemico e tratta un paese sotto aggressione con uno stile mafioso". Addirittura. "Quando Trump dice a Zelensky ’non vi difendo se non mi date le terre rare’ in Italia si chiama mafia. Pizzo". La Germania lo farà? "Il paese che guida la terza economia del mondo, il più ricco della Ue deve finalmente riassumersi il ruolo che le compete".