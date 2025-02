Lanazione.it - Guerriglia in mezzo all’autostrada: i maxi scontri tra tifosi in Versilia tra le auto

Viareggio, 23 febbraio 2025 – Fumogeni e torce che volano inalla carreggiata. Gente che si insegue e si azzuffa tra lein transito. Scene incredibili ma che sono realmente accadute sull’strada A12 Genova Rosignano, all’altezza dell’grill. Non meno di duecentoin tutto si sono scontrati. Appartengono un gruppo alla Lucchese e uno al Perugia. Si sono intercettati e ne è nato un parapgilia folle, che poteva avere gravi conseguenze. Una rissa pericolosa proprio perché appunto si è svolta di fatto inalla carreggiata nord, in direzione Genova. Proprio in direzione Genova andavano i due gruppi. Quelli della Lucchese diretti a Sestri Levante per Sestri Levante Lucchese, quelli del Perugia verso Chiavari per Entella Perugia. Tifoserie divise anche dalla politica.