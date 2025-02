Leggi su Open.online

Volodymyrsi è dettoa «dimettersi immediatamente» in cambio dell’adesione dell’alla. Lo ha affermato oggi – domenica 23 febbraio – durante il forum “: anno 2025”. Interpellato su qualidi sicurezza chieda a, ha affermato: «Se serve che lasci questa sedia, sonoa farlo e posso anche scambiare la mia posizione con l’adesione dell’alla: sarei felice di rinunciare alla presidenza se fosse per la pace dell’», ha aggiunto il leader di, sottolineando di essere concto sulla sicurezza dell’ora, e non tra 20 anni, e di non avere come obiettivo quello di restare presidente per un decennio. L’invito ine l’accordo per le terre rareNel corso della conferenza stampa, alla vigilia dell’anniversario dell’invasione russa inha, inoltre, ribadito di essere «grato» per il supporto delle amministrazioni Biden e, ma ha aggiunto di aspettarsi «comprensione» dall’attuale presidente americano edi sicurezza.