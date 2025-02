Anteprima24.it - Guasto sulla linea ferroviaria nel Lazio, pendolari campani bloccati sui treni diretti a Salerno

Tempo di lettura: < 1 minutoCirconesospesa. È quanto riporta l’avviso di Rfi, per iin viaggio suiIntercity eRegionalie provenienti da Roma Centrale., rimastiper unalla rete delladi Minturno, in provincia di Latina. Caos e disagi per iquindi,a Napoli Centrale enella stazionedi Formia che ad ora riporta un ritardo di oltre 130 minuti.AGGIORNAMENTO: Alle ore 21.33, dopo oltre 130 minuti di ritardo ai, ilè stato sistemato e la circone è ripresa. L'articolonelsuiproviene da Anteprima24.it.