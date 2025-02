Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, incendio distrugge tetto a San Rocco

(Reggio Emilia), 22 febbraio 2025 - Ancora undi abitazione nella Bassa. Dopo il rogo che la sera prima ha distrutto un casolare di campagna in fase di ristrutturazione alle porte di Brescello, nella serata odierna si è verificato un altro rogo che ha interessato un’abitazione, stavolta a San, alla periferia di. Undivampato aldell’edificio a causa del surriscaldamento della canna fumaria. L’allarme è scattato verso le 19,30 in un’abitazione di via Chiesa, fuori il centro della frazione. E’ stato il proprietario del fabbricato, un pensionato del paese, ad accorgersi del fumo e del rumore sospetto che arrivava dalla copertura. Ha dato l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco della caserma die del distaccamento volontari di Luzzara, con autobotti e autoscala.