Guarriello è quinta. Oggi Dosso in pista

La prima giornata dei campionati italiani indoor assoluti d’atletica leggera che si chiudonoad Ancona è stata discretamente positiva per i colori reggiani. C’erano tre dei nostri ragazzi, con il solo Giuseppe Gravante che avrebbe potuto ambire a una medaglia. Thomas Algeri, 19 anni, tesserato per l’Atletica Reggio, ha perso l’accesso in finale per. 7 millimetri. Proprio così, due atleti all’ottavo posto in 8’’22 sui 60 ad ostacoli, ma quello di Algeri è 8’’219, mentre quello del friulano Simone Coren è 8’’218. E dunque un solo millesimo di secondo a dividerli, con Thomas che può consolarsi avendo migliorato il personale. A Giulia, maglia dell’Atletica Guastalla Reggiolo e 24 anni sabato prossimo, al contrario le cose vanno benino. Nella prima semifinale ècon 8’’52, ma nella seconda la quarta atleta è più lenta, così della prima ne entrano cinque.