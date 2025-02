Sport.quotidiano.net - Guardarsi alle spalle. Sassuolo, il Pisa si avvicina: sabato decisivo

Ilaccorcia, rimontando lo svantaggio che gli aveva imposto la Juve Stabia a domicilio e chiudendo la contesa sul 3-1. E, soprattutto, riducendo il distacco rispetto alcapolista. Cinque punti dividono, oggi, i neroverdi e i toscani, attesiad un redde rationem con tutta probabilitàal Mapei Stadium. E in attesa di capire se anche lo Spezia, come la squadra di Inzaghi, riuscirà a rosicchiare qualche punto alla capolista e allo stesso– i liguri vanno in campo oggi contro il Catanzaro – ilmanda in archivio il quinto pari stagionale – il secondo a reti bianche – non senza registrare quanto a Marassi ha funzionato e non senza ripromettersi di lavorare, già da oggi, su quello che ha funzionato meno. "Nello sport quanto è già fatto non ti dà nessun credito", dice spesso Fabio Grosso, cui la gara di Marassi qualcosa ha comunque detto.