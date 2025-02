Metropolitanmagazine.it - Grimes contro Elon Musk: «Continua a ignorare la crisi medica di nostro figlio»

A mali estremi, estremi rimedi. Dopo essere stata ignorata nel privato, la cantante canadesesi è vista costretta ad accusare l’ex compagnoriguardo alla gestione di uno dei loro bimbi. L’artista e il patron di Tesla hanno tre figli, X Æ A-12, Exa Dark Sideræle Techno Mechanicus.è ricorsa a X, ex Twitter, social network di proprietà dello stesso, per rivelare che il loro bambino sta affrontando una situazioneurgente e che il braccio destro di Donald Trump non sta rispondendo ai suoi tentativi di contatto.«Per favore, rispondi riguardo alladi. Mi dispiace doverlo fare pubblicamente, ma non è più accettabilequesta situazione. Richiede attenzione immediata. Se non vuoi parlare con me, puoi designare o assumere qualcuno che possa farlo, così da risolvere il problema? È urgente,», ha scritto sulla piattaforma.