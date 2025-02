Lanazione.it - Grifone, mister Consonni: "Non abbiamo mollato"

Leggi su Lanazione.it

SERIE D"L’obiettivo che mi ha chiesto la società è la conquista del secondo posto e la vittoria nei playoff, per cui le motivazioni ci sono per la voglia dei ragazzi che si impegnano per tutta la settimana, ma la domenica è un’altra cosa con la tensione che bisogna affrontare". L’allenatore Gigi, dopo la settimana di silenzio stampa, torna a parlare per presentare la partita che oggi, inizio alle 14,30, vede il Grosseto impegnato allo ’Zecchini’ contro il Figline. E come spettatore in tribuna potrebbe esserci anche Maurizio Sarri. "Non- prosegue il tecnico del- ed I giocatori stanno male per questo 2025 che non decolla. Dobbiamo ricominciare a non prendere gol, ad aiutarci, non limitarci a fare il semplice compitino ed evitare gli errori individuali. Dobbiamo uscire da questa situazione inspiegabile che non mi aspettavo e dovuta al calo mentale dopo l’eroica gara disputata contro il Livorno".