"Grazie del premio. Mi rende molto felice"

"L’assegnazione di questoè stata per me una vera sorpresa: mi ha reso, vuol dire che sono seguita dalla mia città anche se nuoto a Campi Bisenzio". Lucrezia Domina non ha nascosto la gioia per il conferimento del "Bacchino Sport", che le sarà consegnato domani nell’ambito di una cerimonia fissata per le 18 in Comune. Sarà premiata come "atleta dell’anno" per i successi conseguiti nel 2024, impreziositi dall’ottimo rendimento alla Challenge International di Ginevra di qualche settimana fa: oltre a conquistare due medaglie d’argento, si è tolta la soddisfazione di stabilire un nuovo record nei 200 stile togliendolo addirittura a Federica Pellegrini (che partecipò alla kermesse elvetica nel 2004, non ancora sedicenne). La giovane nuotatrice pratese, classe 2008, ha debuttato nella Futura da bambina per poi passare all’Azzurra, anche se nuota ormai da qualche stagione sotto le insegne dell’H-Sport Firenze.