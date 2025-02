Inter-news.it - Graziani smorza le polemiche: «Mkhitaryan? Altri falli più gravi non sanzionati»

Leggi su Inter-news.it

ha detto la sua in merito al mancato giallo ad Henrikhin Inter-Genoa. L’ex giocatore sempre equilibrato.VITTORIA E– L’Inter ha trionfato contro il Genoa per 1-0, grazie al gol di Lautaro Martinez. Francesco Ciccio, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha detto la sua sul successo dei nerazzurri di ieri sera. Al contempo, l’ex giocatore hato lein merito al marasma nato dopo la mancata ammonizione per(era diffidato). Errore che ci può stare, secondo. Questo il suo intervento equilibrato: «Il Genoa credo abbia fatto una bella prestazione, ma nel gioco e nei comportamenti è stata un avversario reale. L’Inter ha portato a casa un risultato importantissimo. Difficoltà? Non è ancora l’Inter brillante di qualche altro periodo, ma quando si ritrova con le alternative e le sostituzioni diventa una squadra temibilissima.