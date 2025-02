Lanazione.it - Gravissimi danni all’appartamento: l’incendio parte dalla cucina

Leggi su Lanazione.it

Orvieto, 23 febbraio 2025 – Paura in un’abitazione della zona di Orvieto. Un incendio partitoha provocato graviall’immobile. E’ accaduto nella mattina di domenica 23 febbraio, intorno alle 9.30. E’ a quell’ora più o meno che sono partite le telefonate ai vigili del fuoco che parlavano di un incendio in una casa di Pian del Vantaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto. La squadra con due mezzi e cinque uomini ha spento il rogo. Una lotta con le fiamme che è proseguita per circa mezz’ora. Sono gravi iall’interno dell’immobile distrutto dal fuoco. L’appartamento da cui è partito tutto è al primo piano. Non si registrano feriti. Le persone all’interno dell’edificio sono infatti riuscite a uscire prima che le fiamme divorassero tutto.