Rompipallone.it - Grave infortunio per Kean: problemi agli occhi

Suona l’allarme per Moise, sostituzione obbligata per l’attaccante alle prese con unpiuttosto serio: cosa è successo in campoQuella realizzata fino a questo momento da Moiseè una ottima stagione comunque vada, con numeri mai toccati in carriera dall’attaccante negli anni precedenti. Il bomber, alla Fiorentina, pare aver trovato la sua dimensione e ha già messo insieme 19 gol in tutte le competizioni, tra cui 15 in campionato. Anche se nelle ultime sfide, per lui e per i viola, le cose non sono andate per il meglio.Dopo la doppietta contro l’Inter, che aveva siglato la terza vittoria di fila dei toscani, la squadra di Palladino ha rallentato nella corsa alla zona Champions con le due sconfitte incassate contro i nerazzurri, nel return match di campionato, e in casa contro il Como.