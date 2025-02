Ilfattoquotidiano.it - Gratteri: “Sciopero dell’Anm a difesa della Costituzione? Aderirò anche io, la separazione delle carriere è un falso problema”

“Lodell’Associazione Nazionale Magistrati il 27 febbraio contro la riforma costituzionale del governo Meloni? Sciopererò anch’io,se sarò in ufficio a lavorare. Però formalmente sciopererò, perché sono contrario alla, che non serve ed è un. I problemigiustizia sono altri“. Lo annuncia nella trasmissione Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, il procuratore Nicola, che aggiunge: “La magistratura ha grandissime responsabilità e ha commesso tanti errori, soprattutto le correntimagistratura. In questi anni abbiamo fatto degli assist enormi e notevoli al potere politico, dal caso Palamara (e non solo) in poi. Però abbiamo il dovere di dire che ladelè un non, perché di fatto già esiste”.Il magistrato ricorda che ogni anno solo tre o quattro magistrati chiedono di passare dal ruolo di pm a giudice e viceversa: “E se lo fanno, devono cambiare regione.