Lortica.it - Grande partecipazione alla 10ª Mezza del Casentino: vincono Zanti, Mattesini, Scatizzi e Leonardi

Leggi su Lortica.it

Si è svolta questa mattina la 10ª edizione delladel, con circa 300 atleti tra competitivi e non, oltre a una settantina di giovani. La gara, partita alle 9:35 sotto un cielo grigio ma senza pioggia, ha seguito il percorso da Soci a Partina (10 km) e poi fino a Bibbiena (20 km) prima del ritorno.Nella 10 km maschile, Samuele(Unicusano Livorno) ha avuto la meglio su Michele Pastorini (U.P. Policiano) in una volata decisa all’ultima curva, chiudendo in 30’07. Terzo Lorenzo Rossi (Olympic Runners Lama), seguito da Lorenzo Martinelli e Gianluca Notturni. Tra le donne, dominio di Valentina(U.P. Policiano) in 37’31, seguita da Veronica Nocentini e Sara Fierli (BBP Athletic).Nella 20 km, Giovanni(G.P. Parco Alpi Apuane) ha trionfato, staccando Giuseppe Menonna (U.