361magazine.com - Grande Fratello, Shaila dedica una canzone ad Helena: scattano le frecciatine

Gatta scrive unaperle, ecco cosa è emerso dal testo, traedil rapporto si è inclinato sempre di più fino ad arrivare alla rottura. Le due donne per diverse settimane si sono ritrovate faccia a faccia.Leggi anchespoiler: nella diretta del 24 febbraio una gieffina andrà in finale.edfavoriteLe dichiarazioni della ballerinaStando a quanto riporta Biccy.it,ha scritto unaperPrestes.“Cinque mesi dentro questo bunker e non è una novità l’unica cosa che forse ho perduto è la creatività c’è qualcosa che mi sprona a tenere ancora duro altrimenti andrà a finire che farò solo ‘cap e’mur’. L’umiltà dentro questa casa è andata un po’ in vacanza c’è una fan fuori in giardino che sta imitando la mia danza mi ascolta tutti i giorni con lo sguardo un po’ Caino tesoro non è la tua arte, vai a giocare a nascondino.