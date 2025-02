Isaechia.it - Grande Fratello, parla la mamma di Lorenzo: “Lui è innamorato perso di Shaila, lei è una donna vera e mi piace tantissimo! Spero che fuori di lì…”

Ospite di una nuova puntata di Non succederà più, il programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio ladiSpolto, Cristina Bracci.Nel corso dell’intervista lahato del concorrente, discusso e indiscusso protagonista di questa edizione del, primo finalista, e della sua storia d’amore conGatta:Manca poco alla finale, siamo emozionati ovviamente, contentissimi. Si è proprio messo a nudo di tutto. Il pubblico ha apprezzato questa trasparenza. Le debolezze non bisogna nasconderle, nemmeno nella vita quotidiana. Ha dimostrato la sua sensibilità soprattutto in questo rapporto d’amore. È innamoratissimo. Chi è che non ha mai litigato soprattutto nelle prime fasi, quando ci si conosce. Hanno già chiarito, lui ha spiegato i suoi punti su come vorrebbe impostare questa relazione, lui ama lei e lei ama lui.