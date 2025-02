Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo fa una romantica sorpresa a Shaila per il loro mesiversario e lei si commuove: “Sei perfetto, ti amo proprio tanto!”

Nella casa del, i due protagonistiSpolverato eGatta hanno vissuto momenti diemozione.La coppia, infatti, che in questi mesi ha vissuto una relazione piena di colpi di scena e continui alti e bassi ieri ha festeggiato ile dopo essersi confrontati in merito a quanto accaduto nelle ultime ore, cariche di tensione, e aver cercato un modo per superare le divergenze reciproche, si è lasciata andare ad un momento ditenerezza., in particolare, ha voluto sorprendere la fidanzata con una torta a lei dedicata e un romantico ballo sulle note di Ultimo., nel vedere le sorprese riservatele dal fidanzato, è scoppiata in un pianto a dirotto e gli ha dichiarato tutto il suo amore:Ti amo, sonofelice, ti amo. Mi fai emozionare, perché penso che siamofortunati, anche quando litighiamo, perché poi in realtà siamo fortunati perché abbiamo un amore forte.