361magazine.com - Grande Fratello, la mamma di Lorenzo: “Mio figlio? Molto innamorato di Shaila”. Il commento sulle altre coppie

, ladi, la signora Cristina Bracci, è stata ospite a Radio Radio da Giada De Miceli. Nel corso dell’intervista ha svelato che suoe chele piace– Ospite a Radio Radio ladisi è espressadella casa del reality e ha anche detto che suodie che la ragazza a lei piace: “Manca poco alla finale, siamo emozionati ovviamente, contentissimi. Si è proprio messo a nudo di tutto. Il pubblico ha apprezzato questa trasparenza. Le debolezze non bisogna nasconderle, nemmeno nella vita quotidiana. Ha dimostrato la sua sensibilità soprattutto in questo rapporto d’amore. È innamoratissimo. Chi è che non ha mai litigato soprattutto nelle prime fasi, quando ci si conosce.