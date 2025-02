361magazine.com - Grande Fratello, il sondaggio sulla finalista: Chi vincerà? Ecco il risultato

, chi si aggiudicherà domani sera il posto di secondaildei sondaggi– Nella puntata di domani sera verrà decretata la primache affiancherà Lorenzo Spolverato sino alla finale. Una tra Shaila Gatta, MariaVittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli e Jessica Morlacchi. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il posto ditra loro?Se molti danno per scontato la sfida tra Helena e Shaila, in realtà, stando ai sondaggi aperti su forum, siti e pagine social dedicate al reality show di Canale 5, la favorita sembra essere Zeudi. Non è infatti da sottovalutare il fatto che l’ex Miss abbia il fandom più forte di questa edizione, ormai solo dedicato a Zeudi, da quando cioè le due gieffine si sono allontanate e Helena si è fidanzata con Javier.