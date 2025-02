Oasport.it - Golf: Potgieter continua a guidare al Mexico Open inseguito da Campbell. Cala Francesco Molinari

Terzo giro in archivio alat VidantaWorld, dove la stella del sudafricano Aldrich, autore nella seconda giornata di un -10,a splendere. Stavolta va più di gestione, con un -4 che gli consente di restare a -20, ma non di essere assolutamente certo di vincere nella domenica (posto che di certo non c’è assolutamente nulla nel).a un solo colpo di distanza dall’USA Brian, che con il -7 del moving day si mette concretamente tra i candidati a fare molto bene. Terzo, in calo di un posto, ma sempre nella contesa, il tedesco Stephan Jaeger a -17.Alle loro spalle ancora States con Alex Smalley che, con un ulteriore -7, balza fin sul -15 ed è quarto con recupero di sette posti. Quinti assieme l’altro americano Ben Griffin e l’inglese Aaron Rai, a -14 e con un colpo di vantaggio sulla coppia USA-Argentina formata da Isaiah Salinda e da Alejandro Tosti.