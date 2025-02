Golf Magical Kenya Open 2025 | trionfa Kruyswijk quinto un super De Leo

Leggi su Sportface.it

Grandissimo exploit a Nairobi per Gregorio De Leo: l’azzurro si è infatti classificato in quinta posizione (prima top-5 della carriera a questi livelli) nel torneo del DP World Tour, il, in cui al termine di quattro giornate intense è il sudafricano Jacquesa conquistare la vittoria. Dopo tre affermazioni sul Sunshine e una sul Challenge,si è imposto per la prima volta sul tour con uno score di 266 (69 66 64 67, -18), sbaragliando la concorrenza agguerrita sul percorso del Muthaiga GC con par 71. Al secondo posto troviamo l’inglese John Parry, secondo con 268 (-16), davanti ad altri due sudafricani, Deon Germishuys (271, -13) e Jayden Schaper (272, -12), il primo dunque sul podio, il secondo costretto alla quarta piazza. E in quinta posizione troviamo dunque l’azzurro, ventiquattrenne piemontese, che con una rimonta nel terzo giro è risalito dal trentesimo alposto, difendendolo nell’ultima giornata con un 68 (-3) avvalorato da sei birdie e purtroppo tre bogey che non gli consentono di mirare alla terza piazza.