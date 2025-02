Oasport.it - Golf: Kruyswijk trionfa al Kenya Open, Gregorio De Leo ottimo quinto

Ha avuto conclusione da poco il Magicala Nairobi. Prima vittoria sul DP World Tour, dopo tre sul Sunshine Tour e una sul Challenge Tour, per Jacquesista trentaduenne di Pretoria che chiude in -18 (69 66 64 67) una settimana da ricordare, e con la quale balza all’ottavo posto nella Race to Dubai, mettendo decisamente la freccia per questo 2025. Domani si risveglierà nella zona del 220° posto dell’OWGR.Al secondo posto, distanziato di due colpi, quello che alla fine dei conti è l’unico contendente reale, l’inglese John Parry, cui non basta il -3 a ripianare una terza giornata che non lo aveva visto protagonista, anzi (72 colpi). In ogni caso, non ha problemi a contenere l’altro sudafricano Deon Germishuys, terzo a -13 dopo aver avuto sempre un’ottima regolarità.Quarta posizione ancora in quota Sudafrica, con Jayden Schaper (-12), ma le belle notizie per l’Italia vengono subito dopo.