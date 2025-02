Godzilla X Kong 2 prepara il debutto nel Monsterverse di un mostro Toho di 52 anni fa

Leggi su Cinefilos.it

ilneldi undi 52faUn importante aggiornamento del casting per il seguito di: Il nuovo impero del 2024ilneldel kaijupreferito dai fan, che non si vede sul grande schermo da più di 50. Il cast sta iniziando a prendere forma per il prossimo sequel di, che uscirà nel 2027 con Grant Sputore (I Am Mother) alla regia. Sebbene siano stati confermati pochissimi dettagli sulla trama, il film sarà senza dubbio caratterizzato dalle due grandi star del franchise,, che affronteranno una minaccia mostruosa di portata mondiale.Mentre il casting di diversi nuovi personaggi umani indica che il film continuerà la tradizione del franchise di seguire un nuovo gruppo di star umane ad ogni uscita, è stato confermato il ritorno di una star di: Trapper Beasley, il veterinario/dentista di Titan di Dan Stevens.