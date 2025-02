Game-experience.it - God of War Remaster esiste e l’annuncio è vicino, un noto insider condivide nuove informazioni

Leggi su Game-experience.it

God of War potrebbe tornare con unache riporterà i giocatori alle origini della saga. Secondo ilJeff Grubb,potrebbe avvenire in occasione del 20º anniversario della serie, il 22 marzo 2025. Dopo mesi di speculazioni, Grubb ha chiarito che le precedenti voci erano premature, ma ha lasciato intendere che qualcosa di concreto si sta muovendo dietro le quinte di Sony.Ricordiamo che le prime indiscrezioni su una raccolta rimasterizzata dei capitoli greci di God of War sono emerse lo scorso anno e molti speravano in un annuncio durante il recente State of Play. Tuttavia, Grubb suggerisce che il colosso giapponese ha scelto un periodo più significativo per svelare il progetto: la celebrazione dell’anniversario del franchise. L’esposizione dedicata alla saga presso la Gallery Nucleus in California, in programma dal 15 al 23 marzo, potrebbe essere il palcoscenico perfetto perufficiale.