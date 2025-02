Quotidiano.net - Gnv Polaris in crescita. Tecnologie e comfort per viaggi in traghetto

Si è tenuta al porto di Genova la presentazione di GNV, la prima unità di nuova costruzione di GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, segnando un importante momento nel piano di rinnovamento della flotta attualmente in pieno sviluppo. Matteo Catani, amministratore delegato di GNV, ne ha sottolineato l’importanza strategica: "GNVnon è solo una nave; è il simbolo della nostra visione. Questo progetto rappresenta un investimento sul futuro, mirato a ridefinire gli standard di qualità e sostenibilità nella nostra flotta e nel settore del trasporto marittimo. Offriamo ai nostri passeggeri un’esperienza dio unica, che combina, innovazione e un profondo rispetto per l’ambiente. Non si tratta solo di modernizzare la nostra offerta, ma di posizionarci come pionieri nel Mediterraneo per l’efficienza operativa e l’abbattimento dell’impatto ambientale.