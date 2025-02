Lanazione.it - Gli studenti di Pisa hanno incontrato l'autrice di "Cuore Nero" Silvia Avallone

, 22 febbraio 2025 - Ieri mattina, 21 febbraio, alcune classi delle scuole superiori di, accompagnate dai loro docenti,partecipato nell’Aula Magna dell'istituto Pacinotti di via Benedetto Croce all’incontro con l’e scrittriceper parlare del suo romanzo “” edito da Rizzoli. Glipotuto interagire con l’ponendo numerosissime domande sui temi centrali del libro: l’origine del male, il trauma, il perdono e la redenzione, l’amicizia e la conoscenza di se stessi. L’ha parlato ai ragazzi con passione comunicando loro quanto è potente e straordinaria la parola e quanto ci possa aiutare la la lettura per indirizzarci a trovare il nostro posto nel mondo e per combattere ogni forma di violenza e prevaricazione. L’incontro si è svolto nell’ambito del progetto “Tu e l’autore“ coordinato dalla professoressa Guia Bessi docente di lettere dell’istituto che ha lo scopo di incentivare e promuovere l’abitudine lettura attraverso le opere di autori contemporanei.