Ilfattoquotidiano.it - “Gli angeli esistono. Una sera mia nonna è venuta da me e mi ha fatto il solletico, ma poi ho scoperto che era morta”: lo rivela il medium britannico Kyle Gray

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Esperto die spiriti, famosodel Regno Unito. Lui è, 167mila follower su Instagram,e scrittore di tematiche celestiali e soprannaturali. Torna a farlo nel suo ultimo libro “Angels Are with You Now”, di cui parla anche il Daily Mail.sostiene di aver avuto, fin da bambino, un rapporto molto personale e particolare con “ciò che è oltre”, con quello che non si può vedere ma solo immaginare.“A volte sento il mio nome anche quando nessuno mi ha chiamato. Sequenze degli stessi numeri, come 444 – conosciuti come numerici, in quanto sono un segno di una forza superiore – appaiono continuamente in modi strani e meravigliosi”, afferma lui riportando alcuni esempi di quelle che a molti potrebbero sembrare mere coincidenze ma che perassumono significati diversi, che seguono “un disegno”.