Juventusnews24.com - Giuntoli a DAZN: «Dobbiamo credere nel progetto. Permanenza di Renato Veiga e Kolo Muani? Siamo molto fiduciosi. Arrivare in Champions League è il nostro grande obiettivo»

di Redazione JuventusNews24Cristianoha parlato così ai microfoni diprima di Cagliari Juve: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeriCristianoha parlato nel pre-partita di Cagliari Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di.PAROLE – «delusi e arrabbiati sia dal punto di vista economico che per l’immagine. Volevamo andarci ma non ciriusciti. Abbiamo cambiato tanto quest’estate, con una rosa giovane, stiamo mettendo i salari a posto. In ogni gara vogliamo fare il massimo, eravamo consci degli alti e bassi che potevamo avere manel.».SUGLI ATTACCANTI – «Il mister sta cercando di gestire le forze, sono giocatoribravi. Possono anche giocare insieme».SUI PRESTITI DI– «Abbiamo quasi tutti calciatori di proprietà.