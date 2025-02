Lanazione.it - Giù gli incidenti mortali. Crollo del 40% in un anno. Via Pistoiese record nero

Un calo di circa il 15% deglistradali con i sinistri che calano da 3.686 a 3.140. È il verdetto dei dati relativi alla sicurezza delle nostre strade passate ai raggi X da Palazzo Vecchio. A diminuire sono anche glicon feriti che passano da 2.514 a 2.275, con una riduzione di circa il 9%. A calare è anche ildi Firenze con 15 vite spezzate sulle nostre strade nel 2023, diventati 9 lo scorso: undi circa il 40%. Analizzando il report della Municipale, emergono alcune costanti: sono sempre i conducenti di scooter e motocicli a pagare il prezzo più caro in termini di vite ummane: 5 nel 2024 e 11 nel 2023. I pedoni seguono con 3 deceduti l’scorso e 2 nel 2023. Nel 2024 nell’elenco c’è anche una ciclista, nel 2023 due automobilisti. È ancora lo scontro frontale-laterale la tipologia di incidente più frequente (sono quelli che avvengono in corrispondenza degli incroci): anche su questo si è registrata una riduzione importante in termini numerici, passando dal 1.