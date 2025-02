Sport.quotidiano.net - Girone A. L’Appignanese ko a Sassoferrato. Perso lo scontro per la salvezza

GENGA 2 APPIGNANESE 1 GENGA: Masci, Paoletti, Imperio, Luzzi, Pasinato, Di Nuzzo, Perini, Isla (35’ st Morettini), Ricci, Piermattei, Bettini (19’ st Tittarelli). Panchina: Bruni, Tagnani, Marzioni, Regni, Santinelli, Federici, Gubinelli. Al. Gobbi. APPIGNANESE: Amico, Rapaccini, Fermani, Ghannaoui, Argalia, Brandi, Mongiello (35’ st Marcolini), Tarquini, Carboni (20’ st Raponi), Voinea, Jayed (37’ st Daniele). Panchina: Piergiacomi, Raffaelli, Zitti, Moretti, Romanzetti, Gagliardini. All. Cotica. Arbitro: Denti di Pesaro. Reti: 11’ pt e 48’ st Perini, 32’ rig. Voinea.perde lofondamentale come quello di. La sconfitta per la squadra di Cotica arriva nei minuti di recupero. È il classe 2005 Perini a fare male una volta per tempo al