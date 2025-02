Juventusnews24.com - Giovanni Albanese rivela: «Thiago Motta ha terminato i jolly. Non è già fuori dalla Juve e nessuno pensa di scaricarlo, ma è chiaro che adesso…»

di RedazionentusNews24, giornalista, ha analizzato così il momento dellae il futuro di. Queste le sue paroleNel suo editoriale su Sportitalia.com, il giornalistaha parlato così del momento dellae soprattutto di.PAROLE – «haalla. E potrebbe non essere un problema enorme per un allenatore che fin qui ha operato senza paura di sbagliare: il valore dell’eliminazioneChampions e dunque dell’obiettivo mancato lo comprende bene anche lui. Ha finito inon perché al club mancheranno gli introiti che avrebbe incassato giocando almeno la gara degli ottavi, ma perché finora è stato messo nelle condizioni di fare tutto ciò che ha ritenuto opportuno per sviluppare la strategia con cui avrebbe dovuto garantire gli obiettivi prefissati a inizio stagione.